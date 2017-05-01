Родион Денисов: нужна ли Эстонии мечеть?

Проявлением характерных для Европы двойных стандартов назвал нежелание Эстонии строить на своей территории мечеть министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с представителями русскоязычных СМИ из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Готова ли Эстония пройти тест на демократичность и реализовать в полной мере свободу вероисповедания для местных мусульман?

Разговоры о том, что в Эстонии стоило бы наконец дать возможность местным мусульманам открыть здесь полноценную мечеть, идут не первый год, однако воз и ныне там. В Таллинне действует лишь небольшой мусульманский культурный центр. Конечно, не последним аргументом против данной инициативы являются проблемы, исходящие от мусульманских эмигрантов в других европейских странах, однако насколько подобная взаимосвязь корректна?

Об этом я спросил во время проходившей несколько дней назад в Аланье конференции Совета Всемирной ассоциации русской прессы у приехавшего туда главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Как он относится к нежеланию руководства Эстонии строить в стране мечеть, учитывая предстоящее председательствование республики в ЕС?

Как выяснилось, Турция не видит в этом ничего нового. "У меня была возможность очень близко проанализировать менталитет Западной Европы и самое главное мое наблюдение – нет никого выше ее по двойным стандартам, – заявил глава внешнеполитического ведомства Турции, занимавший до этого два года пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). – Это не наблюдение одного дня. (…) Мы всегда оказываем поддержку греческой православной церкви, но в Греции нет ни одной мечети, притом что в Афинах проживает огромное количество мусульман. В свое время в Родос была вложена большая сумма денег для постройки мечети, но до сих пор на острове ни одной мечети нет. Похожие проблемы и в Болгарии. Если перечислять все случаи двойных стандартов в Европе, у нас не хватит времени поговорить ни о чем другом. Мы действительно попросили правительство Эстонии построить мечеть на территории страны. Возможно, в стране были выборы, какие-то свои внешнеполитические проблемы, а потому вопрос был отложен".

Впрочем, глава турецкого МИД подходит к данной теме прагматично и продолжает ждать от руководства Эстонии положительного ответа – Турции терпения не занимать, ведь она уже 54 года ждет вступления в ЕС. Со своей стороны, руководство Турции недавно дало разрешение на открытие на своей территории новых христианских церквей, в частности православного храма в Аланье. И это несмотря на то, что число христиан (всех направлений) в стране составляет всего 0,6%. Получается, что Турция по подходу к религиям оказывается демократичнее Эстонии?

Когда говоришь о возможном строительстве мечети в Эстонии, многие тут же начинают фантазировать на предмет разносящихся над Таллинном призывов муэдзина к молитве и исламских террористов. Понятно, что власти страны должны следить, чтобы к нам не проникал радикальный ислам, однако ведь местные мусульмане его никогда и не исповедовали.

Согласно данным переписи населения 2011 года, в Эстонии официально проживает всего 1508 человек, называющих себя мусульманами. По другим исследованиям, таковыми можно считать не более 10 000 человек. В основном это сунниты-татары и шииты-азербайджанцы. Ни те, ни другие угроз безопасности для Эстонии до сих пор не создавали, а значит можно предположить, что проблем не возникнет и в том случае, если они получат для своих духовных нужд полноценное культовое учреждение. Можно, конечно, вспомнить еще беженцев-мусульман, прошлое которых может оказаться не столь безоблачным, однако это уже вопрос скорее к нашим властям, которые под различными предлогами их принимают, чем к местным последователям ислама.

Конечно, у каждой страны собственный культурный код. Есть он и у Эстонии. Однако разве он противоречит возникновению на этой земле разных культовых учреждений? В Эстонии имеются христианские церкви различных направлений (лютеранская, католическая, русская православная, армянская и т.д.), уже много лет тут работает синагога. Так чем мечеть хуже?

Разумеется, у Эстонии, как и у Турции, есть собственные государственные интересы и подходы. В то же время мне бы очень хотелось, чтобы в обществе началась на эту тему дискуссия. Давайте разберемся в себе. Способны ли мы подойти к одной из крупнейших религий мира без лишних предубеждений и не записывать ее последователей поголовно в террористы? И стоит ли различать предложения о сооружении в Эстонии мечети, поступающие из Арабских Эмиратов (в 2008 году такой предложение прозвучало из уст правителя эмирата Шарджа Султана бин Мухаммеда Аль-Касими), и аналогичные инициативы со стороны гораздо более европейской Турции? Учитывая тенденции развития Европы последних десятилетий, рано или поздно властям Эстонии придется вплотную заняться диалогом с мусульманской общиной. Так может стоило бы начать формировать ее по своим лекалам, отбирая для страны лишь то, что принесет наименьшее число проблем?