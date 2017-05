Профсоюзы обнародовали фирмы, добровольно оплачивающие большинство больничных дней

В число этих 50 предприятий вошли:

Центральный союз профсоюзов Эстонии, Независимый профсоюз моряков Эстонии, Профсоюз работников сферы обслуживания и торговли Эстонии, Центральный союз работодателей, волостная управа Винни, Тартуский университет, Агентство по окружающей среде, ENSTO Ensek, волостная управа Харку, Эстонское национальное телерадиовещание, Swedpank, Oshino Electronics Estonia OÜ, AS Eesti AGA, юридическое бюро Õigusnõu, Департамент полиции и погранохраны, DPD Eesti, SLO Eesti AS, FCR Media AS, Proekspert AS, театр "Ванемуйне", IF kindlustus, универмаг Fazer FoodMotoneti, волостная управа Saku, TERVIS. E.KE OÜ, SA Tartu Eluasemefond, Tele2, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Icefire OÜ, Viking Life-Saving Equipment Estonia AS, Scania Eesti AS, OÜ Agroproff, Выруская кесклиннаская школа, министерство социальных дел, Playtech, Центр инфотехнологий и развития при министерстве внутренних дел (SMIT), Tieto Estonia AS, Rephop OÜ, банк LHV, банк SEB, Bondora AS и ее дочерние предприятия, AS Irest Ehitus,

Балтийский колледж обороны, Helmes AS, SYNLAB Eesti OÜ, Силы обороны Эстонии, Департамент социального страхования, AS Eesti Teed, Elektrilevi OÜ, Эстонская национальная библиотека и эстонский филиал Nordea Bank AB.

Центральный союз профсоюзов в понедельник опрашивает на площади Вабадузе работников, чтобы выяснить, какие предприятия компенсируют работникам первые дни больничного листа, а какие этого не делают.

Часть предприятий, по данным профсоюза, оплачивают больничный в 100-процентном объеме уже с его первого дня.