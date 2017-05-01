Во вторник в Эстонии воздух прогреется до 15 градусов

Завтра в Эстонии ожидается теплая и солнечная погода без осадков.

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер западных направлений 2-8 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/сек, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 12-ти до 15-ти градусов, на побережье местами от 8-и до 10-ти градусов тепла.