Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений

Как отмечает посольство Финляндии, введение безвизовых отношений стало важной вехой в установлении более тесных отношений между Эстонией и Финляндией, несмотря на то, что пограничный контроль существовал еще 10 лет до 2007 года, когда Шенгенская зона распространилась на Эстонию.

В конце 1980-х годов Советский Союз смягчил препятствия для поездок в отношении жителей Эстонии, посещавших Финляндию, и перед консульством Финляндии в Таллинне на улице Сютисте в Мустамяэ и на улице Лийвалайа выстраивались длинные очереди за визами.

"Напряжение было невероятное, мы оформляли по 500 виз в день", - вспоминает экономический советник посольства Ханну Архармяки, который работал тогда в консульском отделе дипмиссии.