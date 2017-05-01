Подозреваемый в поджоге жены беженец пока останется под стражей ({{commentsTotal}})
Прибывший в Эстонию по программе переселения беженцев молодой человек, который подозревается в поджоге своей жены, пока остается под стражей, так как госсуд не принял на прошлой неделе к рассмотрению протест адвоката.
Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал молодого человека 10 марта.
Прокурор Саскиа Каск сообщила тогда "Актуальной камере", что женщина-беженка получила тяжелые ожоги, вероятно, в результате преступления.
"Сейчас мы не исключаем ни одну из версий, но наиболее вероятная из них - это преступление", - отметила Каск.
7 марта в 17:30 из квартиры на улице Маяка в Таллинне с тяжелыми ожогами в больницу была доставлена 22-летняя сирийка, которая приехала в Эстонию по программе переселения беженцев.
По словам прокурора, во время несчастного случая в квартире вместе с девушкой находился ее 19-летний супруг и ребенок 2,5 лет.
Уголовное дело было заведено по статье пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение тяжелого урона здоровью по неосторожности.
Семья сирийцев приехала в Эстонию из Греции по программе перераспределения беженцев в июне прошлого года.
Согласно закону, ребенок сейчас находится под опекой местного самоуправления.
Районная управа Ласнамяэ сообщила, что девочка под присмотром и живет в хороших условиях.
Редактор: Екатерина Таклая