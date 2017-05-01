Подозреваемый в поджоге жены беженец пока останется под стражей

Прибывший в Эстонию по программе переселения беженцев молодой человек, который подозревается в поджоге своей жены, пока остается под стражей, так как госсуд не принял на прошлой неделе к рассмотрению протест адвоката.

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал молодого человека 10 марта.

Прокурор Саскиа Каск сообщила тогда "Актуальной камере", что женщина-беженка получила тяжелые ожоги, вероятно, в результате преступления.

"Сейчас мы не исключаем ни одну из версий, но наиболее вероятная из них - это преступление", - отметила Каск.

7 марта в 17:30 из квартиры на улице Маяка в Таллинне с тяжелыми ожогами в больницу была доставлена 22-летняя сирийка, которая приехала в Эстонию по программе переселения беженцев.

По словам прокурора, во время несчастного случая в квартире вместе с девушкой находился ее 19-летний супруг и ребенок 2,5 лет.

Уголовное дело было заведено по статье пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение тяжелого урона здоровью по неосторожности.

Семья сирийцев приехала в Эстонию из Греции по программе перераспределения беженцев в июне прошлого года.

Согласно закону, ребенок сейчас находится под опекой местного самоуправления.

Районная управа Ласнамяэ сообщила, что девочка под присмотром и живет в хороших условиях.