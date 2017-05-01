В разных городах мира 1 мая отметили по-разному

Первомай до сих пор отмечают не только в России. В Украине, Ираке, Индонезии, Южной Корее, Франции, Бангладеш, Турции, Тайвани сегодня также прошли разного рода массовые мероприятия - не все их них были санкционированы властями. В Таджикистане, например, в этом году впервые 1 мая не является выходным днем.

Парламент Таджикистана 16 ноября прошлого года одобрил предложенные правительством страны поправки в закон "О праздничных днях", согласно которым 1 мая продолжает оставаться в списке праздничных, но не является нерабочим днем, предложение тогда было принято депутатами без обсуждений, пишут СМИ.

Турция - одна из тех стран, где манифестанты вышли на улицы, однако не все шествия были санкционированы властями. Например, полиция задержала в понедельник двух женщин, которые пытались развернуть на площади Таксим в Стамбуле первомайский плакат, несмотря на то, что глава МИД Турции Сюлейман Сойлу предупредил, что первомайские торжества на площади Таксим проводиться не будут. Усиленные наряды полиции в этом районе не позволили участникам шествий дойти до площади.

Одна из первомайских акций в Украине состоялась в центре Киева. Провели ее сторонники социал-демократической партии (СДП) Сергея Каплина и объединения профсоюзов столицы Украины. Несколько тысяч участников собрались на Крещатике и прошли колонной к Европейской площади, где была установлена сцена и прошел митинг. Активисты несли красные партийные флаги, флаги организации профсоюзов и государственные флаги Украины. Некоторые участники митинга держали в руках транспаранты в поддержку 1 мая и лозунги о защите прав трудящихся.

Недалеко от Европейской площади у Арки Дружбы народов прошла акция, организованная партией "социалистов" Леонида Кожары.

Порядок в центре столицы обеспечивали несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Акции в Киеве прошли мирно, инцидентов не зафиксировано.