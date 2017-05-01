В Таллинне по случаю Первомая профсоюзы собрались на площади Вабадузе

Главной темой первомайских мероприятий, которые состоялись в Таллинне на площади Вабадузе, в этом году стало здоровье трудящихся. В этой связи профсоюзы обнародовали имена 50 работодателей, которые выплачивают компенсацию своим работникам за первые дни болезни.

Праздник на центральной площади эстонской столицы проходил с 13 до 16 часов. С приветственными словами к собравшимся обратились премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

Юри Ратас в своей речи подчеркнул важность сотрудничества между профсоюзами и правительством и поздравил жителей страны с Днем труда. По словам премьера, надо быть здоровым на радость друзьям и близким. Юри Ратас добавил, что высокое качество жизни гарантируется хорошим здоровьем, достойной зарплатой и поддержкой со стороны родных.

Вел праздник известный актер Николай Бенцлер, а главным участником концерта стала популярная группа Põhja-Tallinn.