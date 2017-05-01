"Радио 4" отпраздновало день рождения концертом на крыше Дома радио

Сегодня, 1 мая, "Радио 4" исполнилось 24 года. Несмотря на то, что дата не круглая, сотрудников радиостанции пришли поздравить музыканты, коллеги-журналисты и самые заядлые фанаты.

Специально к дню рождения радиостанция подготовила праздничную эфирную программу, частью которой был и концерт на крыше Дома радио, в котором приняли участие группы Avenue, PX Band и Lemon Trees.

В этот особый день в эфире прозвучало и эксклюзивное интервью с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

А завершится этот эфирный день праздником юмора - подборкой выступлений знаменитых одесситов Михаила Жванецкого, Романа Карцева и Бориса Бурды.