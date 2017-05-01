"Актуальная камера" 1.05.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Екатерина Таклая
Редактор: Екатерина Таклая
Сегодня, 1 мая, "Радио 4" исполнилось 24 года. Несмотря на то, что дата не круглая, сотрудников радиостанции пришли поздравить музыканты, коллеги-журналисты и самые заядлые фанаты.
Вице-мэр Таллинна Сарапуу дает заряд трудового энтузиазма, министр Евгений Осиновский гребет изо всех сил и фотографирует задумчивых журналистов, Мартин Репинский и Сирет Котка играют свадьбу, а Тоомас Хендрик Ильвес шутит про тяжкую жизнь бывших президентов страны - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Из опроса, проведенного недавно НКО "Союз защиты детей" на тему веса школьных портфелей, выяснилось, что 85% школьников носят в школу сумки, вес которых превышает допустимые показатели.