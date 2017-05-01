Защитники детей: 85% школьников носят очень тяжелые портфели

Из опроса, проведенного недавно НКО "Союз защиты детей" на тему веса школьных портфелей, выяснилось, что 85% школьников носят в школу сумки, вес которых превышает допустимые показатели.

Вес портфеля превышает норму у 89% школьников 1-3 классов и у 92% школьников 4-6 классов.

Несмотря на наличие и позитивных примеров, 44% родителей все же заявили, что школы не предлагают каких-либо вариантов для решения проблемы.

Член правления Союза защиты детей Тыну Поопуу отметил, что школы достаточно пассивны в разрешении проблемы тяжелых портфелей.

"Зачастую организация учебного процесса во многих эстонских школах не позволяет соблюдать требования по весу портфеля. Для того, чтобы понять, насколько и в каких школах проблема стоит особенно остро, союз и организовал опрос родителей", - сказал он.

В опросе "Портфель вашего ребенка" было предложено принять участие родителям учеников 1-9 классов. В период с 15 марта по 15 апреля на электронный опросник ответили 3418 родителей по всей стране.

Департамент здоровья отмечает, что к числу причин плохой осанки у детей относятся и непомерно тяжелые ранцы, особенно в начальных классах.

На ту же проблему указывали ранее и результаты другого исследования, проведенного в 2014-2016 годах в школах, когда члены Союза ученических представительств взвешивали в школах ранцы учеников начальных классов.

"Союз защиты детей считает, что государство, самоуправления и сами школы должны более активно искать решение для данной проблемы. Также важно и сотрудничество школы и родителей", - подчеркнул Поопуу.

Предложения родителей, собранные в ходе опроса, союз представит как министреству образования и науки, так и школам, а также созванной министром здоровья и труда рабочей группе, призванной заботиться о здоровье учеников.