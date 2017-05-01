Лаура и Койт Тооме спели "Верону" на итальянском

В передаче "Утро с Ану" на телеканале ETV песню "Верона", которая в оригинале была написана на английском языке и получила путевку от Эстонии на "Евровидение 2017", исполнили на итальянском.

"Многие спрашивали, почему мы не исполняем песню на итальянском языке. В ящик электронной почты поступил перевод слов на итальянский, сделанный кем-то из фанатов, когда песня у нас уже была готова", - рассказала одна из ее исполнителей - Лаура Пылдвере - об идее другой версии.

На сцене "Евровидения" песня прозвучит все же на английском.

"Мы все же не хотим сейчас переделывать все на итальянский. Но в то же время, мы уже столько исполняли ее на итальянском, что, вдруг, на сцене случится неожиданность", - смеется Пылдвере.

Помимо версии на итальянском к "Евровидению" подготовлено и много сувениров: виниловая пластинка, кружки, футболки и др.

У исполнителей спрашивают, во что будет одета Лаура на сцене. Койт признался, что еще не видел наряд своей напарницы. Лаура же сказала, что платье почти готово и сделано с использованием мотивов национального костюма.

На "Евровидении" в Киеве всего выступят шесть дуэтов. Букмереры предрекают "Вероне" 15-е место, а фанаты верят, что Лаура и Койт попадут даже в первую десятку.

В Киев исполнители отправятся во вторник, 2 мая, и по их словам, они готовы к вызову.