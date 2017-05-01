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Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
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Как минимум трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими, которые начались возле площади Бастилии во время первомайской демонстрации в Париже, сообщили местные власти.

"Люди в масках бросали различные предметы и коктейли Молотова в полицию", - цитирует агентство "Франс пресс" сообщение полиции.

В результате на одном из полицейских загорелась форма, он получил ожоги. Сообщается, что полицейские в ответ применили слезоточивый газ, передает Би-би-си.

Столкновения начались возле площади Бастилии, когда шествие, организованное тремя профсоюзами, направлялось к соседней площади.

В какой-то момент несколько протестующих подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен картонный макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

По некоторым данным, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента.

Редактор: Екатерина Таклая



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