Мать Дмитрия Ганина: убийца найден не будет, но его осудит Бог

Мать убитого в бронзовую ночь гражданина РФ Дмитрия Ганина рассказала в интервью ETV+, что почти не верит в то, что убийца ее 20-летнего сына будет найден, хотя ей очень этого хотелось бы, а воспоминания о событиях десятилетней давности все равно причиняют боль.

Вера Яковлевна Ганина, мать убитого в ночь на 27 апреля 2007 года Дмитрия Ганина, сейчас пенсионерка, живет в Кохтла-Ярве, периодически ездит на дачу в Муствеэ. В общем, она довольна жизнью - дочь устроена, есть подруги, огород.

О событиях бронзовой ночи вспоминает неохотно: "Это больно. Не хочу это вспоминать.... это лично мое горе".

По словам Ганиной, о ходе вялотекущего следствия по делу убийства сына она в последнее время узнает лишь из СМИ. Контакта с адвокатом почти нет. Тем не менее, Вера Яковлевна уверена, что человек, совершивший большой грех, не останется безнаказанным.

"Что он сделал? 20 лет — только начал жить. И потом он был у меня такой хороший мальчик. Нравственный был, много планов в жизни ставил перед собой. Никого не обманул, никого не ограбил. По сути дела это была большая трагическая случайность.... Он только что вырвался из дома, где жил до 19 лет, пока учился в гимназии. Только закончил, как оказался в большом городе, без родственников", - вспоминает она.

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