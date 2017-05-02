Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA

В свежей версии рейтинга, опубликованной накануне, 21-летняя Контавейт поднялась с 73-го на 65-е место, что стало ее лучшим результатом в карьере, сообщают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Прежде наивысшим положением Контавейт в рейтинге WTA было 73-е место. Впервые она поднялась на эту позицию в марте 2016 года, а неделей ранее смогла повторить этот результат.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась на 109 мест и теперь находится на 622-й позиции.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. На втором месте находится представительница Германии Ангелик Кербер, на третьем - Каролина Плишкова из Чехии.