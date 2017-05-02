В Пярну пьяный водитель устроил ДТП: двое в больнице

Накануне в Пярну нетрезвый водитель проигнорировал знак "Уступи дорогу", что привело к ДТП, в результате которого два человека были доставлены в больницу.

Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился в 02:39 на перекрестке Рижского шоссе и улицы Папинийду.

44-летний водитель Chrysler Voyager не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Volvo V70, которым управлял 70-летний мужчина. Произошло столкновение, в результате которого водитель Volvo и находившаяся с ним в машине 45-летняя женщина были доставлены в Пярнускую больницу.

Нетрезвые водители автотранспортных средств остаются головной болью для полиции — за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 35 нарушителей, севших за руль в пьяном виде.

По данным властей, все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", - подчеркивают власти.