Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов в Европе ({{commentsTotal}})
Государственный департамент США обнародовал новое предупреждение для американских граждан относительно поездок в Европу, подчеркивая, что там сохраняется угроза терактов.
Госдеп напоминает о недавних инцидентах во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупреждает, что такие группировки, как "Исламское государство" и Аль-Каида", по-прежнему "имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".
Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, большие торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.
Представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-либо конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.
Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.
"Все европейские страны остаются потенциально уязвимыми для нападений транснациональных террористических организаций", - говорится на странице Госдепа, посвященной Эстонии.
Вместе с тем Эстония, по оценке Госдепа, является относительно безопасной страной, хотя мелкая преступность в Старом городе Таллинна - это постоянная проблема государства.
Редактор: Сергей Михайлов