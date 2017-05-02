Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов в Европе

Государственный департамент США обнародовал новое предупреждение для американских граждан относительно поездок в Европу, подчеркивая, что там сохраняется угроза терактов.

Госдеп напоминает о недавних инцидентах во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупреждает, что такие группировки, как "Исламское государство" и Аль-Каида", по-прежнему "имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".

Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, большие торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.

Представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-либо конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.

Данное предупреждение останется в силе до 1 сентября.

"Все европейские страны остаются потенциально уязвимыми для нападений транснациональных террористических организаций", - говорится на странице Госдепа, посвященной Эстонии.

Вместе с тем Эстония, по оценке Госдепа, является относительно безопасной страной, хотя мелкая преступность в Старом городе Таллинна - это постоянная проблема государства.