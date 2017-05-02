В марте объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 15%

Промышленные предприятия Эстонии в марте 2017 года произвели на 15% больше продукции, чем в том же месяце 2015 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба ведомства, в марте производство выросло как в энергетике и в обрабатывающей промышленности,так и в горнодобывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились в марте на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Более чем в 2/3 отраслей обрабатывающей промышленности в марте показатели производства превысили объемы предыдущего года. При этом увеличение объемов вызвано в первую очередь ростом производства изделий из древесины, металлических изделий и электрооборудования.

На внешние рынки в марте было продано 69% всей промышленной продукции. В годовом сравнении показатели экспорта выросли на 11%. Спрос на внутреннем рынке вырос в марте на 12%.

По сравнению с мартом 2016 года в марте 2017 года было произведено на 54% больше электроэнергии и на 1% больше тепла.