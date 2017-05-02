Эстонское правительство в среду проведет выездное заседание в Брюсселе ({{commentsTotal}})
В среду, 3 мая, правительство Эстонии встретится с руководством Европейской комиссии и проведет в Брюсселе свое выездное заседание.
Поскольку уже в июле Эстония начнет председательствовать в Совете ЕС, эстонское правительство должно донести до Еврокомиссии главные приоритеты своего председательства, передает во вторник служба информации "Радио 4".
Как подчеркивается в сообщении кабинета министров, речь идет об обыкновенной практике, когда подобный визит совершает правительство страны, принимающей председательство.
Как ожидается, в ходе визита премьер-министр Юри Ратас также встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Члены кабинета должны вернуться в Эстонию поздним вечером того же дня.
Редактор: Сергей Михайлов