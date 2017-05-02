Эстонское правительство в среду проведет выездное заседание в Брюсселе

В среду, 3 мая, правительство Эстонии встретится с руководством Европейской комиссии и проведет в Брюсселе свое выездное заседание.

Поскольку уже в июле Эстония начнет председательствовать в Совете ЕС, эстонское правительство должно донести до Еврокомиссии главные приоритеты своего председательства, передает во вторник служба информации "Радио 4".

Как подчеркивается в сообщении кабинета министров, речь идет об обыкновенной практике, когда подобный визит совершает правительство страны, принимающей председательство.

Как ожидается, в ходе визита премьер-министр Юри Ратас также встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Члены кабинета должны вернуться в Эстонию поздним вечером того же дня.