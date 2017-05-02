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Контавейт претендует на звание "Прорыв месяца" WTA ({{commentsTotal}})

Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.
Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше. Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вошла в число претендентов на звание "Прорыв месяца" по итогам апреля. Данный титул ежемесячно вручает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Организация отбирает четырех претендентов на номинацию, а окончательное слово остается за болельщиками, которые голосуют на официальном сайте WTA.

По итогам апреля на почетное звание претендуют представительница Эстонии Анетт Контавейт, россиянка Дарья Касаткина, чешка Маркета Вондроушова и украинка Даяна Ястремская.

Как отмечает организация, в апреле Контавейт впервые в жизни дошла до финала турнира WTA (в швейцарском Биле), а на турнире в Штутгарте обыграла 6-ю ракетку мира, победительницу Открытого чемпионата Франции Гарбинье Мугурусу из Испании.

Голосование продлится до конца четверга. Имя победителя будет объявлено в пятницу, 5 мая.

По итогам марта звания "Прорыв месяца" удостоилась японка Риса Озаки.

Редактор: Сергей Михайлов



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