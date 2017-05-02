Греция договорилась с кредиторами об условиях очередной финансовой помощи

Греция договорилась со своими кредиторами - ЕС и МВФ - об условиях получения финансовой помощи. Греки пообещали увеличить налоги и урезать социальные выплаты.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что "виден белый дым", намекая на процедуру выборов папы римского.

Афины, которым в июле предстоит выплачивать по долгу около 7 млрд евро, пообещали увеличить налоги и урезать социальные выплаты: это пенсии, материнские пособия, обеспечение медицинской помощи неимущим. Кроме того, Греция внесет изменения в сфере энергетики.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, соглашение позволяет большему числу греческих магазинов работать по воскресеньям, передает Интерфакс.

Переговоры между Грецией, Евросоюзом и МВФ шли шесть месяцев. Сторонам теперь предстоит обсудить возможные пути облегчения долговой нагрузки страны.

Представители кредиторов зоны евро и МВФ уже сегодня вернутся в свои штаб-квартиры для подготовки отчета, который будет представлен 22 мая на встрече министров финансов страны зоны евро. Греческие парламентарии к этому моменту должны будут проголосовать по данному вопросу.

Принятие соглашения позволит Греции получить следующий транш из согласованных 86 млрд евро в рамках третьего пакета помощи. Как сообщалось ранее, МВФ отказывался от участия в реализации третьего пакета, настаивая на структурных реформах в греческой экономике.

По условиям третьей программы помощи, Греции необходимо достичь первичного профицита бюджета в размере 3,5% ВВП к 2018 году. Согласно февральскому докладу МВФ, к середине 2018 года Греции понадобится уже четвертая программа международного кредитования.

Действующая сегодня, третья по счету, программа помощи Греции была согласована в 2015 году и действует до 2018. При это кредиторы регулярно проводят оценки выполнения Грецией своих требований, увязывая с этим перечисление новых траншей. Без них страна не сможет обслуживать уже накопленный долг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП. Учитывая тот факт, что Греция является членом еврозоны, дефолт по ее долгам может иметь катастрофические последствия для всего валютного блока, равно как и для стабильности мировой финансовой системы.