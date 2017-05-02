В Рийгикогу откроется выставка работ художника Ивана Соколова

Выходец из старообрядцев, Соколов некоторое время учился изобразительному искусству у известного живописца Кристьяна Рауда, позже участвовал в выставках наравне с такими мастерами как Йоханн Кёлер, Аугуст Вейценберг, Антс Лайкмаа, сообщает пресс-служба Русского музея.

В собрании Русского музея сейчас насчитывается 27 работ Ивана Соколова, которые выполнены в разное время и в различных техниках, но именно такое разнообразие становится прекрасной базой для более детального изучения его творчества. Соколову не свойственен эпатаж, никогда не затрагивал художник и острых социальных тем.

По словам руководителя музея Ирины Будрик, сам автор относил себя к реалистическим импрессионистам, однако в каждой работе пытался отобразить и своё внутреннее состояние, что вообще характерно для русских живописцев этого периода.

Русский музей выражает благодарность за содействие в организации выставки исследователя творчества Ивана Соколова Надежду Валк, а также депутата Рийгикогу Викторию Ладынскую.

Выставка Ивана Соколова будет открыта для посетителей замка Тоомпеа до 26 мая.