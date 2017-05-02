В рейтинге фан-клубов "Евровидения" Эстония заняла пятое место ({{commentsTotal}})
Международный фан-клуб "Евровидения" OGAE (Organisation générale des Amateurs de l'Eurovision) опубликовал результаты проведенного голосования, по результатам которого Эстония в этом году заняла пятое место.
Рейтинг OGAE показывает результаты голосования 44 фан-клубов "Евровидения". История показала, что результаты этого рейтинга не всегда совпадают с окончательными результатами песенного конкурса, однако они показывают общее направление распределения участников в финальной таблице результатов, передает портал Menu.
Результаты OGAE:
Италия – 497 пунктов
Бельгия – 335 пунктов
Швеция – 308 пунктов
Франция – 277 пунктов
Эстония – 242 пункта
Португалия – 122 пункта
Болгария – 120 пунктов
Македония – 107 пунктов
Израиль – 102 пункта
Финляндия – 64 пункта
Дания – 43 пункта
Швейцария– 41 пункт
Венгрия – 40 пунктов
Австралия – 36 пунктов
Азербайджан – 34 пункта
Норвегия – 30 пунктов
Румыния – 18 пунктов
Монтенегро – 17 пунктов
Республика Белорусь – 15 пунктов
Австрия – 14 пунктов
Кипр – 13 пунктов
Латвия – 12 пунктов
Великобритания – 12 пунктов
Исландия – 9 пунктов
Армения – 7 пунктов
Хорватия – 6 пунктов
Греция – 6 пунктов
Сан Марино – 5 пунктов
Грузия – 4 пункта
Ирландия – 4 пункта
Польша – 4 пункта
Голландия – 3 пункта
Сербия – 3 пункта
Чехия – 2 пункта
Полуфиналы "Евровидения 2017" состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал конкурса пройдет 13 мая. Эстония выступит во втором полуфинале предпоследней.
Редактор: Дина Малова