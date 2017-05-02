В рейтинге фан-клубов "Евровидения" Эстония заняла пятое место

В сентябре новым художественным руководителем Русского театра Эстонии станет Филипп Лось, который пока еще работет заместителем директора ‎Московского ТЮЗа. По его мнению, единственный русский театр в Эстонии не может быть авторским. Худрук планирует приглашать режиссеров с разными идеологиями и привлекать как можно больше разных зрителей, в том числе и эстоноязычных. Ведь, по его мнению, главный источник дохода театра — деньги зрителей.