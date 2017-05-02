Первой ракеткой Эстонии среди мужчин стал Владимир Иванов ({{commentsTotal}})
На этой неделе в мужском теннисе Эстонии произошло знаковое событие - многолетний лидер национальной сборной Юрген Зопп утратил звание первой ракетки страны. Новым первым номером стал Владимир Иванов.
Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба Союза тенниса Эстонии.
В свежей версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Владимир Иванов поднялся на три строчки и занимает теперь 441-ю позицию.
Прежний же первый номер эстонского тенниса Юрген Зопп, который с февраля не выходил на корт из-за травмы, за неделю утратил 36 мест, опустившись на 477-ю строчку.
В первую тысячу лучших теннисистов планеты входит еще один представитель Эстонии - Кеннет Райсмаа занимает 677-е место.
Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.
Редактор: Сергей Михайлов