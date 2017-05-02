Первой ракеткой Эстонии среди мужчин стал Владимир Иванов

На этой неделе в мужском теннисе Эстонии произошло знаковое событие - многолетний лидер национальной сборной Юрген Зопп утратил звание первой ракетки страны. Новым первым номером стал Владимир Иванов.

Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба Союза тенниса Эстонии.

В свежей версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Владимир Иванов поднялся на три строчки и занимает теперь 441-ю позицию.

Прежний же первый номер эстонского тенниса Юрген Зопп, который с февраля не выходил на корт из-за травмы, за неделю утратил 36 мест, опустившись на 477-ю строчку.

В первую тысячу лучших теннисистов планеты входит еще один представитель Эстонии - Кеннет Райсмаа занимает 677-е место.

Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.