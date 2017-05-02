Апрельский шторм сорвал часть крыши со здания заброшенной Батарейной крепости, расположенной на берегу моря недалеко от Горхолла в Таллинне.

Батарейную морскую крепость начали строить по распоряжению Николая I в 1828 году для защиты таллиннской гавани. С 1920 года в крепости распологалась тюрьма. Здание является памятником архитектуры.

В 2012 году здание было выставлено на продажу за 3 млн евро, однако продать его до сих пор не удалось. Осенью пршлого года крепость закрыли для посещений из-за опасности обрушения.