США развернули комплекс противоракетной обороны в Южной Корее

Американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса Thaad, отправка которого в Южную Корею вызвало протесты России, Китая и КНДР. Комплекс должен перехватывать ракеты Северной Кореи.

Возможности пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD перехватывать северокорейские ракеты пока являются ограниченными, следует из комментария чиновника Пентагона агентству Франс Пресс.

На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев.

Американские военные объявили о прибытии системы в Южную Корею в начале марта на следующий день после того, как Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, сообщает Би-Би-Си.

Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе до 200 километров и на высоте до 150 километров.

Ранее данные системы были размещены на Гавайях и острове Гуам в Тихом океане для предотвращения угроз со стороны КНДР. Решение о развертывании этой системы в Южной Корее было принято в июле 2016 года.

THAAD размещена на бывшем поле для игры в гольф в уезде Сонджу в центре страны. Решение о развертывание комплекса вызвало протесты местных жителей, которые опасаются, что он сделает регион мишенью для ударов противника.

Россия осудила размещение THAAD в Южной Корее. Появление американского радара (он входит в состав комплекса ПРО), также спровоцировало недовольство Китая. По мнению Пекина, радар позволит американцам наблюдать за ракетными испытаниями, которые проводят китайские вооруженные силы, а также частями территорий Монголии и России.

Китай и России обладают настолько значительными ядерными арсеналами, что сдержать их противоракетами, которые планируется разместить в Южной Корее, будет невозможно, возражал на эти опасения директор вашингтонского Центра политического военного анализа Ричард Вейц на конференции по безопасности в Москве, прошедшей в конце апреля.