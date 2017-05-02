ФОТО: Ежегодный Бал Института костюма собрал в Нью-Йорке именитых гостей

В понедельник в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Института костюма Met Gala — мероприятие, где звезды мирового уровня традиционно демонстрируют свои яркие образы. Бал означает торжественное открытие выставки моды в Метрополитен-музее.

Каждый год мероприятие меняется в соответствии с темой выставки. В этом году на балу чествуют Рей Кавакубо из Comme des Garçons. На шоу "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between" было представлено более 100 произведений искусства из коллекции дизайнера начиная с 1980-х годов.

Первый бал состоялся в 1971 году и носил название "Модный эскиз".