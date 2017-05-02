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ФОТО: Ежегодный Бал Института костюма собрал в Нью-Йорке именитых гостей ({{commentsTotal}})

Рианна. Бал Института костюма-2017.
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Фото: Рианна. Бал Института костюма-2017. Автор: Reuters
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В понедельник в Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Института костюма Met Gala — мероприятие, где звезды мирового уровня традиционно демонстрируют свои яркие образы. Бал означает торжественное открытие выставки моды в Метрополитен-музее.

Каждый год мероприятие меняется в соответствии с темой выставки. В этом году на балу чествуют Рей Кавакубо из Comme des Garçons. На шоу "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between" было представлено более 100 произведений искусства из коллекции дизайнера начиная с 1980-х годов.

Первый бал состоялся в 1971 году и носил название "Модный эскиз".

Редактор: Дина Малова



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