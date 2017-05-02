Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"

В Русском театре состоялась премьера спектакля эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева. Есть мнение, что постановщик выложился не по максимуму.

Блин. Как начать-то? Еще один блин. Еще. Еще. На целый торт уже набралось. Поздравить театр с очередной премьерой? Вот в том-то и дело, что если и поздравить, то с оговорками. Если и торт, то блинный. Если и выстрелы, то холостые, хотя и шуму от них столько же, сколько от боевых. Если и гармошка, то под "фанеру".

Возможно, опять я стал жертвой повышенных ожиданий. Ведь пьеса Ивана Вырыпаева мощная, глубокая, с юмором, а постановщика Пеэтера Раудсеппа не так давно выбрали новым худруком Раквереского театра - одного из лучших в Эстонии, заняты в спектакле прекрасные актеры. Казалось, есть все слагаемые успеха, а выходишь из зала с чувством, что тема не до конца раскрыта.

"Валентинов день" - это сиквел пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1972), по которой в 1985-м был снят одноименный фильм. Намедни я пересмотрел эту кинокартину и возникло ощущение, что фильм здорово проигрывает пьесе, несмотря на звездный актерский состав (Марина Зудина, Татьяна Доронина, Нина Русланова, Борис Щербаков, Лариса Удовиченко).

Большая часть персонажей что-то постоянно кричит, сбиваясь на шаблонную патетику и лозунги - в общем не хватает реалистичности. Не веришь во всю эту искреннюю и чистую любовь, хотя в какой-то мере и понимаешь юношеский драматизм и максимализм героев.

День космонавтики

И, видимо, не случайно, что спектакль Раудсеппа открывается заставкой "Мосфильма". Корни идут из киноленты. Посему персонажи даже через 40 лет остаются какими-то ходульными, совершенно не живыми. 60-летняя Катя (Любовь Агапова) уж слишком пьяная, эти стоны и крики мешают порой разобрать слова.

Представьте себе легендарный эпизод из комедии "Ширли-Мырли", где игравшая мать Васи Кроликова (кстати, как и Катя - бывшая проводница) Инна Чурикова говорит: "Прости меня, Васенька, дуру грешную!" Вот в таком стиле 60-летняя (возраст - это важно, потому что в спектакле еще присутствуют 20-летняя и 40-летняя Кати) Катя постоянно и разговаривает.

Но эти мучения не зря, в концовке Катя перед своим полетом в космос наконец переходит на человеческий язык, произнося в числе прочего и гениальную фразу "Я кроме водки ничего не пью, потому что мне никто вина не предлагает". И уже от этой трансформации получаешь катарсис.

Валентина (Татьяна Маневская) разговаривает нормально, но в целом производит впечатление человека, выпавшего из реальности. Да, чего уж взять с женщины, живущей в квартире умершего 20 лет назад Валентина вместе с Катей - его женой. Живет прошлым, постоянно ведя диалог с Валентином: то - с 20-летним (Александр Жиленко), то - с 40-летним (Игорь Рогачев). Да, и в современной жизни обсуждаются только дела минувших дней.

Жена и любимая женщина никак не могут поделить Валентина и много лет спустя. Герои живут в прошлом, но и в картинках из той жизни не видно огонька и игры ума (или ума игры). Например, 20-летний Валентин нарочито коверкает английский в процессе подготовки к экзамену. Изучаемый им текст, кстати, о покорении космоса.

"Теперь цирк сам ко мне пришел", - говорит в начале пьесы Валентина. Может в этом вся суть? Это не драма, не трагедия, не комедия, а просто цирковое представление? И поэтому к нему надо подходить с другим мерилом?

Горбачев всё развалил

Сценическое решение пьесы простое и надежное. Комната, и зеркальная стена под углом. Благодаря зеркалу можно рассмотреть, что в некоторых эпизодах происходит за дверью команды. Но главное ее предназначение - это передавать приветы из прошлого. Мы знаем, что Зазеркалье - это мир мертвых. За комнатой есть лестница, по которой можно подняться на платформу, на которую, видимо, приходят поезда. Катя ведь бывшая проводница поезда Москва - Владивосток.

Разумеется, не обошлось и видеопроекций. Надо же красиво показать полеты во сне и наяву. А еще был огромный портрет Михаила Горбачева - героя сна 40-летней Кати (Алина Кармазина). Эта минутка истории мне, как большому фанату перестроечной эпохи, очень понравилась, ровно как и демонстрировавшиеся в начале второго действия фотографии того времени, в том числе и с участием Бориса Ельцина (баланс соблюден, оба героя конца 80-х - начала 90-х в деле).

Интересное наблюдение. В зале пожилая женщина, глядя на голограмму первого и последнего президента СССР, спросила подругу: "А кто это?". Есть такой российский сериал "Филфак", который в основном рассказывает о неудачных сексуальных похождениях студентов. Поскольку молодежный сленг перебивается различными литературными терминами и фамилиями писателей, то в конце каждой серии даются необходимые пояснения. Таким образом, идет и просветительская работа. Возможно, уже надо и портрет Горбачева снабжать сноской из энциклопедии.

На протяжении всего спектакля присутствует тема воздушного шарика. Но ее придумал не Раудсепп, она была заложена в пьесу самим Вырыпаевым. Как и эпизод со сном Валентины, в котором в свадебных нарядах появляются 20-летние Катя (Анастасия Цубина) и Валентин, а также 40-летние Катя и Валентин для того, чтобы примирить 60-летних Валентину и Катю. Как и эпизод, когда 40-летний Валентин разговаривает на языке голливудских боевиков ("Помоги мне не нажать на курок, детка").

Последнюю историю, как мне кажется, можно было очень хорошо обыграть. Но никакого акцента на ней Раудсепп не сделал. А жаль. Главный недостаток спектакля в том, что при всей яркости пьесы в постановке не чувствуется динамизма. Особенно в первом действии, которое получилось затянутым.

Но в целом провалом я бы это не назвал, как, конечно, и шедевром. Средний добротный спектакль, в котором все главное рассказано и показано. А любителям более глубоких ощущений рекомендовал бы прочесть пьесу.