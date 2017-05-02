Эстонская фирма Ati Profiil собирается производить пластмассу из сланцевой золы в Ида-Вирумаа

Эстонская фирма Ati Profiil в сотрудничестве со скандинавским химическим концерном Borealis AB собирается производить пластмассу из сланцевой золы. Если результаты тестов окажутся положительными, в Ида-Вирумаа откроется завод мощностью до 10 000 тонн пластмассовых гранул в год.

О конкретных соглашениях можно будет говорить тогда, когда технический перевод проекта поступит компании Borealis и ее лаборатория подтвердит тесты, сказал член правления Ati Profiil Ивар Вийра. После этого, по его словам, можно будет говорить о строительстве в Ида-Вирумаа завода мощностью 10 000 тонн гранул в год. Однако он мог бы ежегодно производить и 500 000 тонн гранул, что покрыло бы весь европейский спрос.

Сланцевая зола, по словам Вийра, может использоваться вместо мела и талька в качестве наполнителя при производстве платисковых гранул.

"Мы поставили себе приоритетом, чтобы нашим партнером было предприятие, обладающее как минимум общеевропейской сетью продаж", - сказал он.

По его словам, на запуск завода с мощностью в 10 000 тонн потребуется 2-2,5 млн евро. Для достижение максимальной мощности в 500 000 тонн потребует 100 млн евро, поэтому фирма ищет стратегических партнеров среди международных концернов.

Гранулы из сланцевой золы используются пластмассовой промышленностью в двух целях. Они работаю как арматура, то есть придают материалу прочность, и в то же время в качестве наполнителя снижают себестоимость продукта.