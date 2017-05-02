Таллиннское ралли перенесли на осень ({{commentsTotal}})
Запланированное на 6 мая Таллиннское ралли перенесли на осень.
Об этом во вторник, 2 мая, сообщил директор соревнований Маргус Ристлаан.
По его словам, в ближайшую субботу ралли не состоится по двум причинам. Первая - плохое состояние дорог, вызванное затянувшейся зимой. Вторая - низкое число участников.
"Новая дата ралли пока не утверждена", - сказал организатор, предположив, что соревнования пройдут в середине сентября.
Редактор: Сергей Михайлов