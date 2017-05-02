В аэропорту Хельсинки протестируют инновационную систему распознавания лиц

Инновационная система, котурую в мае будут тестировать в аэропорту Хельсинки, способна распознавать лица пассажиров, проходящих регистрацию в аэропорту, сообщил портал fontanka.fi со ссылкой на пресс-службу оператора финских аэропортов Finavia.

"Технология поможет упростить процесс посадки в самолет и, возможно, в будущем избавит от необходимости использования посадочных талонов и других проездных документов, - говорит вице-президент аэропорта Хельсинки Хейкки Коски (Heikki Koski) - Введение этой системы является частью общемирового тренда по развитию системы биометрического распознавания. Когда вся информация будет оцифрована, пассажиры начнут намного быстрее проходить КПП в аэропортах".

Технологию разработала финская компания Futurice, она основана на превращении изображения лица в особый биометрический ID. Таким образом лица проходящих регистрацию пассажиров можно распознавать без необходимости хранить изображения.

Технологию будут тестировать со 2 по 23 мая.