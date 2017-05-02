В Анталии запретили употреблять алкоголь за пределами отелей и ресторанов

На официальном сайте управления безопасности турецкого курортного города Анталья опубликован документ запрещающий распитие алкогольных напитков за пределами отелей и ресторанов. За нарушение запрета грозит штраф в размере 25 евро.

Запрещается любое публичное употребление алкоголя вызвающее недовольство окружающих. Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир (25 евро).

Уточняется информация о местах, где распитие алкоголя карается штрафом. Это открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, не оснащённые какими-либо сооружениями, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки, сообщил сайт Ассоциации российских туроператоров.