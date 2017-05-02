Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире во Франции

Вторая ракетка Эстонии Юрген Зопп пробился во второй круг теннисного турнира серии ITF во французском Грасе с призовым фондом 15 000 долларов США.

Во вторник, 2 мая, в поединке первого круга Зопп (ATP 447) с трудом обыграл 450-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Нильса Лоотсма - 4:6, 6:1, 7:5.

Матч продлился 2 часа и 8 минут. Зопп трижды подал навылет, реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов и совершил четыре двойные ошибки.

Еще один представитель Эстонии на этом турнире, третья ракетка страны Кеннет Райсма в игре первого раунда уступил итальянцу Адельчи Вирджили - 6:4, 2:6, 1:6.