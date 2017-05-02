В ласнамяэской "канаве" перевернулся и загорелся автомобиль

На улице Лаагна теэ в Таллинне во вторник днем загорелся вылетевший с проезжей части легковой автомобиль, водитель отделался легкими травмами.

ДТП произошло в 13:20, когда легковой автомобиль вылетел с проезжей части Лаагна теэ на газон, перевернулся и загорелся, сообщил во вторник новостной портал ERR.

В автомобиле находился только водитель, которого скорая помощь доставила в больницу для медицинского контроля. Он отделался легкими трамвами.

В полиции подтвердили, что водитель был трезв.