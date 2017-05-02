В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 12 турфирм ({{commentsTotal}})
Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 12 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.
Как сообщила во вторник, 2 мая, пресс-служба ведомства, отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 276 туристических фирм.
Из них 264 компании или 95,6% от общего числа необходимую отчетную документацию представили.
По сообщению департамента, в отношении занесенных в черный список предприятий нельзя быть уверенным в том, что их залоговое обеспечение достаточно для того, чтобы вернуть клиентов на родину и покрыть траты на предоплату за отмененные поездки в случае неплатежеспособности компании.
Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.
На сей раз в него вошли следующие предприятия:
Kragen AS
Delfiin Reisibüroo OÜ
Juunika Koolitus OÜ
Miliam Travel OÜ
Odyssey Travel OÜ
Alvisa Grupp OÜ
Eesti Elukiri OÜ
Tuule Travel OÜ
Pandion Reisid OÜ
Travel24 OÜ
Travel Partner OÜ
Tristore OÜ
Список постоянно меняется — если турфирма предоставляет отчет, ее удаляют из списка.
Редактор: Сергей Михайлов