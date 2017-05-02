rus.err.ee

Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год ({{commentsTotal}})

Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии работает 20 050 чиновников, что составляет 70% от общего числа госслужащих. Остальные служащие госсектора — работают по трудовым договорам или осуществляют вспомогательную работу, например, сотрудники отдела кадров, бухгалтера или секретари, пишет портал err.ee.

Средняя зарплата чиновника в прошлом году составила 1496 евро.

Самая высокая зарплата в прошлом году была у гендиректора Департамента шоссейных дорог, она составила 5 800 евро.

5400 евро получал гендиректор Департамента социального страхования. Также свыше 5000 евро в месяц получал председатель Госсуда.

Самый низкий доход был у сотрудников уездного суда в Тарту — 470 евро в месяц.

За год количество чиновников сократилось на 1,6% или на 317 человек. В целом работников госсектора за прошлый год стало меньше на 2,1% или на 600 человек.

Примерно половина чиновников младше 40 лет, из них 53% - женщины и 47% - мужчины. 66% чиновников имеют высшее образование.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Оппозиционный депутат горсобрания Антс Кутти.Оппозиционный депутат горсобрания Антс Кутти.
Соцдемы не станут выставлять свой список на муниципальных выборах в Нарве
В Ида-Вирумаа может появиться завод по производству пластиковых гранул из сланцевой золы.В Ида-Вирумаа может появиться завод по производству пластиковых гранул из сланцевой золы.
Эстонская фирма Ati Profiil собирается производить пластмассу из сланцевой золы в Ида-Вирумаа
Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.
Во время шторма в субботу с Батарейной крепости в Таллинне сорвало часть крыши
В рейтинге фан-клубов "Евровидения" Эстония заняла пятое место
США развернули в Южной Корее комплекс противоракетной обороны.США развернули в Южной Корее комплекс противоракетной обороны.
США развернули комплекс противоракетной обороны в Южной Корее
Концерт по случаю дня рождения "Радио 4".Концерт по случаю дня рождения "Радио 4".
"Радио 4" отпраздновало день рождения концертом на крыше Дома радио

Сегодня, 1 мая, "Радио 4" исполнилось 24 года. Несмотря на то, что дата не круглая, сотрудников радиостанции пришли поздравить музыканты, коллеги-журналисты и самые заядлые фанаты.

Рианна. Бал Института костюма-2017.Рианна. Бал Института костюма-2017.
ФОТО: Ежегодный Бал Института костюма собрал в Нью-Йорке именитых гостей
Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.
В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой
Таллиннское ралли откладывается.Таллиннское ралли откладывается.
Таллиннское ралли перенесли на осень
Мнение / Интервью
Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"

В Русском театре состоялась премьера спектакля эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева. Есть мнение, что постановщик выложился не по максимуму.

Филипп Лось.Филипп Лось.
Новый худрук Русского театра Филипп Лось: главным источником дохода должны быть деньги зрителей
Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: нужна ли Эстонии мечеть?
"Политрулет" (22 - 29 апреля)."Политрулет" (22 - 29 апреля).
"Политрулет": парламентская свадьба, гребец Евгений, дядя Юри и таксист-президент
ИДА-ВИРУМАА
Силламяэский порт.Силламяэский порт.
В Силламяэ будет увеличен парк емкостей аммиачного терминала
В Кохтла-Ярве.В Кохтла-Ярве.
Квартирные товарищества Кохтла-Ярве планируют судиться с государством
Наставник Наставник
Наставник "Транса": четвертое место - хорошо, но хотелось бы большего
Нарвский колледж.Нарвский колледж.
В Нарвском колледже пройдут "майские чтения" на тему русской литературы и культуры
Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестантского дома в Нарве
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Жителей Пыхья-Таллинна не смутил сильный ветер.Жителей Пыхья-Таллинна не смутил сильный ветер.
В ходе субботника на Штромке убрали около 15 тонн мусора
Обновлено: 20:57 
мотоциклмотоцикл
"АК+": внимание, байкеры выходят на старт!
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Расследование "Инсайта": заказать наркотики по интернету просто, быть пойманным – еще проще
ЗА РУБЕЖОМ
Новая штаб-квартира НАТО построена напротив предыдущей.Новая штаб-квартира НАТО построена напротив предыдущей.
НАТО переедет в новую штаб-квартиру стоимостью миллиард евро
В аэропорту Хельсинки протестируют технологию распознавания лиц.В аэропорту Хельсинки протестируют технологию распознавания лиц.
В аэропорту Хельсинки протестируют инновационную систему распознавания лиц
Kremlin Palace Hotel в турецкой Анталии.
В Анталии запретили употреблять алкоголь за пределами отелей и ресторанов
Греки договорились с кредиторами.
Греция договорилась с кредиторами об условиях очередной финансовой помощи
Путин пока не объявил о своих планах на 2018 год.
Опрос: две трети россиян хотят переизбрания Путина в 2018 году
Европейские правительства принимают меры для предотвращения террористических нападений.
Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов в Европе
ЭСТОНИЯ
Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.

Курортный пляж.Курортный пляж.
В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 12 турфирм
Лаагна теэ связывает Ласнамяэ с центром Таллинна.Лаагна теэ связывает Ласнамяэ с центром Таллинна.
В ласнамяэской "канаве" перевернулся и загорелся автомобиль
Заседание правительства Эстонии.Заседание правительства Эстонии.
Эстонское правительство в среду проведет выездное заседание в Брюсселе
Эстонские власти регулярно проводят проверки на трезвость.Эстонские власти регулярно проводят проверки на трезвость.
В Пярну пьяный водитель устроил ДТП: двое в больнице
Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений
Обновлено: 01.05
Первомай в Таллинне в 2017 году.Первомай в Таллинне в 2017 году.
В Таллинне по случаю Первомая профсоюзы собрались на площади Вабадузе
Обновлено: 01.05
Евровидение
Лаура и Койт Тооме спели "Верону" на итальянском
Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".
Иностранцы оценили эстонскую конкурсную песню "Верона": звучит как немецкий шлягер
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
ЭКОНОМИКА
Спрос на эстонскую продукцию есть как за границей, так и внутри страны.Спрос на эстонскую продукцию есть как за границей, так и внутри страны.
В марте объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 15%
Розничные продажи в продуктовых магазинах в последние месяцы остаются стабильными.Розничные продажи в продуктовых магазинах в последние месяцы остаются стабильными.
В марте доход от продаж в розничной торговле вырос на 6%
29.04
Поезда Elron в будущем станут ездить быстрее
28.04
Минфин Финляндии прогнозирует опережающий прогнозы рост экономики
28.04
Lidl собирается открыть магазин в Ласнамяэ
28.04
Прибыль госкомпании Eesti Energia за три месяца выросла в 2,5 раза
27.04
Правительство Эстонии поддержало предложение оштрафовать "Газпром"
СПОРТ
Таллиннский марафон.Таллиннский марафон.
Керсти Кальюлайд пробежит 23 км на Тартуском марафоне
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне
Юрген Зопп вернулся на корт.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире во Франции
Владимир Иванов стал первой ракеткой Эстонии.
Первой ракеткой Эстонии среди мужчин стал Владимир Иванов
Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.
Контавейт претендует на звание "Прорыв месяца" WTA
Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.
Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA
Сборная Эстонии по таэквондо.Сборная Эстонии по таэквондо.
Эстонские таэквондисты вернулись с ЧЕ с девятью медалями
Отт Тянак занял третье место на ралли в Аргентине
Игроки таллиннского Игроки таллиннского
Волейболисты таллиннского "Сельвера" выиграли чемпионат Эстонии
КУЛЬТУРА
Здание Рийгикогу.Здание Рийгикогу.
В Рийгикогу откроется выставка работ художника Ивана Соколова
ФОТО: Тарту провозгласили эстонской столицей кино
Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.
В Йыхвиском балетном фестивале принимают участие гости из Китая
Борис Гребенщиков.Борис Гребенщиков.
В Таллинне Борис Гребенщиков обещает сыграть для Бога
РАЗНОЕ
Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.
В центре Таллинна женщина заснула за рулем: ребенка доставили в больницу
Полиция отстранила от движения 22 нетрезвых водителя.Полиция отстранила от движения 22 нетрезвых водителя.
За сутки полицией задержаны 22 нетрезвых водителя
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
"АК+": холодная весна обнадеживает садоводов
Маяк в Суeрупи.Маяк в Суeрупи.
Музей на маяке Суурупи вновь открыт для посетителей
Подсолнухи. Иллюстративное фото.Подсолнухи. Иллюстративное фото.
Курессааре объявлен Солнечной столицей Эстонии
Радио 4

Первое лицо

Президент ЭР Керсти Кальюлайд в студии Радио 4 рассказала обо всем

ETV+ приглашает
Последние новости
14:57
Керсти Кальюлайд пробежит 23 км на Тартуском марафоне
14:41
НАТО переедет в новую штаб-квартиру стоимостью миллиард евро
14:40
Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне
14:39
Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год
14:23
В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 12 турфирм
14:20
В ласнамяэской "канаве" перевернулся и загорелся автомобиль
13:58
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире во Франции
13:36
В аэропорту Хельсинки протестируют инновационную систему распознавания лиц
13:35
В Анталии запретили употреблять алкоголь за пределами отелей и ресторанов
13:21
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"
13:21
Таллиннское ралли перенесли на осень
13:05
Эстонская фирма Ati Profiil собирается производить пластмассу из сланцевой золы в Ида-Вирумаа
12:36
США развернули комплекс противоракетной обороны в Южной Корее
12:36
ФОТО: Ежегодный Бал Института костюма собрал в Нью-Йорке именитых гостей
Полезно знать
Топ читаемости
01.05
Эстонские таэквондисты вернулись с ЧЕ с девятью медалями
01.05
Профсоюзы обнародовали фирмы, добровольно оплачивающие большинство больничных дней
07:19
В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой
01.05
"Радио 4" отпраздновало день рождения концертом на крыше Дома радио Обновлено
01.05
В Таллинне по случаю Первомая профсоюзы собрались на площади Вабадузе Обновлено
08.05
В Эстонии отмечают День матери
30.04
ФОТО: депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарве Обновлено
01.05
Родион Денисов: нужна ли Эстонии мечеть?
30.04
"АК+": внимание, байкеры выходят на старт!
11:57
Соцдемы не станут выставлять свой список на муниципальных выборах в Нарве
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
"Актуальная камера" 1.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник в Эстонии воздух прогреется до 15 градусов
Эстония
Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений
Обновлено: 01.05
На международных учениях по кибербезопасности в Эстонии искали способы противостоять хакерами
Итоги апрельского шторма: поваленные деревья, поврежденные машины и отключения электричества
Карина Ростковская и Владимир Баринов.
Лауреатами Пушкинской премии стали Карина Ростковская и Владимир Баринов
Посол России в Эстонии Александр Петров.
Посол РФ Александр Петров: убийца Дмитрия Ганина должен быть осужден
Мокрый снег.
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП
Обновлено: 28.04
За рубежом
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04