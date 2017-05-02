Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии работает 20 050 чиновников, что составляет 70% от общего числа госслужащих. Остальные служащие госсектора — работают по трудовым договорам или осуществляют вспомогательную работу, например, сотрудники отдела кадров, бухгалтера или секретари, пишет портал err.ee.

Средняя зарплата чиновника в прошлом году составила 1496 евро.

Самая высокая зарплата в прошлом году была у гендиректора Департамента шоссейных дорог, она составила 5 800 евро.

5400 евро получал гендиректор Департамента социального страхования. Также свыше 5000 евро в месяц получал председатель Госсуда.

Самый низкий доход был у сотрудников уездного суда в Тарту — 470 евро в месяц.

За год количество чиновников сократилось на 1,6% или на 317 человек. В целом работников госсектора за прошлый год стало меньше на 2,1% или на 600 человек.

Примерно половина чиновников младше 40 лет, из них 53% - женщины и 47% - мужчины. 66% чиновников имеют высшее образование.