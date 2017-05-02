Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье примет участие в 35-м Тартуском беговом марафоне на дистанции в 23 км.

Кальюлайд и ранее участвовала во многих забегах. "Активный образ жизни и движение на свежем воздухе – самое лучшее страхование здоровья. Если делать это еще и вместе с друзьями, то результатом будет хорошее настроение и превосходное самочувствие", – прокомментировала президент Кальюлайд решение выйти на старт.

По состоянию на 2 мая на основные дистанции Тартуского бегового марафона зарегистрировались 3355 участников, из них 1496 – на дистанцию в 23 км.