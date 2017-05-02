Председатель правления TS Laevad Кайдо Падар уйдет на работу в частный сектор

Падар будет выполнять обязанности председателя правления TS Laevad Падар до 31 июля этого года, а с 1 августа он возглавит холдинговую компанию Eesti Talleks AS, сообщила во вторник, 3 мая, пресс-служба Таллиннского порта.

TS Laevad была учреждена как дочерняя структура Таллиннского порта в 2014 году для управления паромной переправой между материком и островами, которую было решено перевести под государственный контроль. Падар возглавил правление госфирмы в ноябре 2015 года.

По его словам, за последние полтора года TS Laevad удалось добиться хороших результатов. "Ухожу из предприятия со спокойной душой, потому что к сегодняшнему дню в Эстонию прибыли и вышли на линию четыре новых парома, сформирована команда и идет постоянная работа над развитием и улучшением услуги", - сказал Падар.

Председатель совета предприятия Валдо Калм высоко оценил результаты работы Падара в TS Laevad. "Вклад Кайдо [Падара] в запуск нового бизнеса для Таллиннского порта и развитие услуг был неоценимым. Сегодня предприятие в очень хорошем состоянии и достигнута определенная стабильность", - отметил он.

Таллиннский порт в ближайшее время объявит конкурс на поиск нового председателя правления TS Laevad.

Концерн Eesti Talleks объединяет 10 предприятий в сфере недвижимости, автомобилей и оптовой торговли. Он ведет свою историю с 1944 года, когда начал работу Таллиннский ремонтный завод при наркомате сельского хозяйства Эстонской ССР. В дальнейшей Talleks был известен как Таллиннский экскаваторный завод. В начале 1990-х годов производственное объединение Talleks было преобразовано в акционерное общество Eesti Talleks AS.