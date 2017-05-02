В Ласнамяэ в мае пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

Тренировки по скандинавской ходьбе будут проходить в мае в парке Паэ по четвергам. Участие и прокат палок бесплатны.

Первая тренировка весеннего цикла состоится 4 мая, начало в 12:30.

Тренировки по скандинавской ходьбе проводятся на протяжении уже нескольких лет. "Предлагаем также теоретическую подготовку и возможность убедиться, что ходьба с палками по силам каждому. К тому же, ходьба с палками является замечательным средством укрепления организма и улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Она не требует особых условий, с палками можно ходить в лесу и в парке, по улицам города, по шоссе и на пляже", – пояснила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Тренировки проводит инструктор по скандинавской ходьбе международного уровня Рене Меймер. Тренировки пройдут по четвергам (04.05, 11.05, 18.05, 25.05) начало в 12:30.

Предварительная регистрация и информация по телефонам 645 7773 и 645 7719.