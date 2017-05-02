Правительство Чехии заявило о своей отставке из-за скандала с министром финансов

До конца текущей недели президенту Чехии Милошу Земану будет передано предложение распустить коалиционное правительство премьер-министра Богуслава Соботки.

Решение об отставке принял непосредственно председатель кабинета министров, о чем он сообщил СМИ на специальной пресс-конференции в штаб-квартире правительства, передает во вторник, 3 мая, "Радио Прага".

Причиной этого шага названы подозрения в неуплате налогов и отсутствие достоверной информации о происхождении имущества министра финансов Чехии Андрея Бабиша. Премьера Богуслава Соботку не удовлетворили объяснения, которые по поводу высказанных обвинений предоставил глава минфина.

Сам Бабиш отрицает все обвинения и называет их политической провокацией социал-демократов в преддверии парламентских выборов, а Соботка не исключил возможность проведения досрочных выборов.

Как отмечает ТАСС, Соботка и Бабиш являются политическими конкурентами: Соботка возглавляет крупнейшую партию правительственной коалиции — Чешскую социал-демократическую партию (ЧСДП), а миллиардер Бабиш — правоцентристское политическое движение АNО ("Акция недовольных граждан").

20 и 21 октября в Чехии должны состояться очередные парламентские выборы, на которых, по последним опросам, партию Бабиша готовы поддержать свыше 30% избирателей, а партию Соботки — только 12%.