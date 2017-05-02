ФОТО: Меркель встретилась с Путиным в Сочи

Во вторник, 2 мая, канцлер ФРГ АнгелаМеркель отправилась с зарубежным визитом в Сочи, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Главные темы переговоров – ситуация на Ближнем Востоке и реализация минских соглашений. Рандеву двух лидеров в Сочи – первая личная встреча Меркель и Путина за последние два года. СМИ Германии пишут, что визит в Россию пойдет на пользу Меркель перед грядущими парламентскими выборами, как ответ тем оппонентам, которые упрекаются ее в чрезмерно жесткой позиции по отношению к Москве. Связи Путина и Меркель стали ослабевать посла начала санкционной войны между Кремлем и Брюсселем.

Прощупать почву перед саммитом G20

Этот визит не считают в Берлине эпохальным, рассматривают, скорее, как дежурную поездку в рамках подготовки к июльскому саммиту группы G20, в которой в настоящее время председательствует Германия, передает dw.com. В эту группу входит и Саудовская Аравия, где Ангела Меркель с той же целью провела переговоры 30 апреля и 1 мая.

Высокопоставленный источник в правительстве ФРГ рассказал корреспонденту DW, что основная цель Ангелы Меркель на встрече с Путиным – прощупать почву. Она хочет выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин, как организатор саммита G20, хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. А коммюнике принимается с согласия всех участников двадцатки, при отсутствии возражений.

На фоне растущих тенденций протекционизма правительство ориентированной на экспорт Германии считает особенно важным вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков. Другие близкие сердцу канцлера темы – защита климата, помощь странам Африки, меры, позволяющие устранить причины, побуждающие людей покидать свои страны.

Ангела Меркель, объяснили корреспонденту DW, не уверена, что на саммите в июле российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса. Но Путин, говорят в Берлине, только один из 20 лидеров, которые, как ожидаются, приедут на встречу в Гамбурге.

Меркель попросила Путина защитить права геев в Чечне

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что попросила его использовать свое влияние для защиты прав геев в Чечне.

"Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", – цитирует ее Интерфакс.

Путин ситуацию с преследованием геев в Чечне не прокомментировал.

По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы".

О преследовании геев в Чечне в начале апреля сообщила "Новая газета". По информации издания, за последние месяцы в республике по подозрению в гомосексуальности более сотни человек были задержаны и подвергнуты пыткам в секретных тюрьмах. По меньшей мере три человека, как писала газета, были убиты.

Власти Чечни называют эти сообщения ложными и отрицают, что в республике вообще есть геи.