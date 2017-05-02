Китай потребовал немедленно остановить развертывание системы ПРО в Южной Корее

Министерство иностранных дел Китая во вторник призвало немедленно свернуть американскую систему противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

Заявление МИД КНР последовало спустя несколько часов после того, как Вашингтон объявил о боеготовности системы, сообщило Agence France-Presse.

"Мы выступаем против развертывания системы THAAD в (Южной Корее) и призываем соответствующие стороны немедленно его остановить. Мы твердо предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Он также положительно отозвался о возможности прямых американо-северокорейских переговоров на высшем уровне, на которую намекнул президент США Дональд Трамп. "Китай всего считал, что диалог и консультации — единственный реалистичный способ достичь денуклеаризации (Корейского полуострова)", - сказал Гэн Шуан.

Соглашение между Вашингтоном и Сеулом о развертывании системы ПРО было достигнуто в июле прошлого года в качестве ответа на ракетные и ядерные испытания в КНДР. В Пекине утверждают, что эта система ослабляет китайские стратегические силы сдерживания и нарушает региональный баланс сил.

Администрация Дональда Трампа заявила о намерении наращивать давление на Пхеньян с целью заставить КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Для достижения этой цели Белый дом рассчитывает в том числе на содействие Пекина.