Опрос: фаворитом россиян на президентских выборах во Франции является Марин Ле Пен

На президентских выборах во Франции большинство россиян симпатизируют кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая выступает за улучшение отношений с Россией.

Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О симпатии к Ле Пен заявили 61% опрошенных, тогда как ее конкурент во втором туре Эммануэль Макрон симпатичен только 8% респондентов. Четверть россиян (26%) не симпатизирует ни одному из прошедших во второй тур кандидатов.

Марин Ле Пен также является самым узнаваемым среди кандидатов — о ней слышали или знают 71% опрошенных. Второе место поделили Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон, о которых слышал каждый второй, а имя Жана-Люка Меланшона знакомо каждому третьему респонденту.

По мнению 57% граждан, исход президентской гонки во Франции будет значимым для России, а избирательной кампанией во Франции интересуется каждый второй россиянин.

По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, симпатия к Ле Пен связан с ее позицией по отношению к России. "Важнее всего для нас, конечно, вопрос о том, какую политику на российском направлении поведет следующий президент Франции? В этом контексте становятся понятны симпатии решающего большинства опрошенных россиян в пользу Марин Ле Пен, ясно и однозначно высказывающейся за нормализацию и преодоление текущего конфликта России и Запада", - пояснил социолог.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.