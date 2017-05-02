Вниманию водителей: работы по реконструкции круговой развязки Хааберсти начались

В ходе первого этапа строительства, который продлится до 15 мая, у развязки построят остановку общественного транспорта и пешеходный переход. На это время организация движения на перекрестке еще не изменится. Однако на участке, ведущем с улицы Ыйсмяэ на улицу Эхитаяте, для движения будут открыты по одному ряду в каждом направлении. Для пешеходов в зоне строительства будет проложена специальная временная дорожка.

В дальнейшем, здесь появятся два туннеля: под улицей Эхитаяте теэ длиной 38 метров и под Палдиским шоссе длиной 54 метра. Кроме того, над перекрестком с круговым движением предусмотрено строительство виадука длиной 277 метров.