В Эстонии с визитом находится графиня Уэссекская Софи Хелен Маутбеттен-Виндзор ({{commentsTotal}})
В Эстонию прибыла графиня Уэссекская Софи Хелен Маут-беттен-Виндзор. Член британской королевской семьи встретилась в Таллинне с воспитанниками и воспитателями детского сада Pallipõnn, передает "Актуальная камера".
Супруга младшего сына королевы Великобритании Елизаветы II провела встречу с президентом и премьер-министром Эстонии.
В среду графиня Уэссекская посетит военный городок в Тапа, где встретится с британскими и французскими солдатами НАТО. К слову, графиня Софи имеет звание Королевского полковника 5-го стрелкового батальона.
Редактор: Ирина Киреева