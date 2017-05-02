Студенты художественной академии решали будущее здания фабрики в Тоотси

Студенты художественной академии представили свои идеи по использованию бывшей фабрики по производству брикета в Тоотси. Она была закрыта в 2011 году, а фабричное здание, ставшее символом Тоотси, передано Эстонскому музею торфа, который ищет применение комплексу, передает "Актуальная камера".

Завод по производству брикета в Тоотси был построен в 1938 году. В те времена строение считалось шедевром промышленной архитектуры в Эстонии. Использование торфа в качестве топлива было очень популярным, и производство брикета быстро развивалось. Но в 2011 году фабрику закрыли, так как спрос на брикет пропал.

"Изначально был план – снести данную фабрику. Но местные жители были за то, чтобы здание сохранить, ведь оно стало символом Тоотси. Тогда руководство Tootsi turvas решило передать строение музею торфа", – сказал член правления Эстонского музея торфа Ханнес Пуусепп.

Какие функции может выполнять бывшее фабричное здание? Студенты художественной академии увидели множество вариантов – от создания комплекса по производству варенья до центра релаксации.

"Интересно то, что нужно было работать с уже имеющимися помещениями. В большинстве случаев мы занимаемся совершенно новыми проектами", – отметила студентка Эстонской художественной академии Паулина Пяхн.

"Важно максимально раскрыть спектр различных вариантов и возможностей того, что здесь можно сделать. Конечно, нет смысла создавать новый жилой комплекс, которых у нас в Эстонии уже предостаточно", – сказал архитектор бюро Kavakava Индрей Пейл.

Теперь остается решить самую сложную задачу – из множества предложенных идей выбрать наиболее подходящую.