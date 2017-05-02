"Актуальная камера" 2.05.2017 (18:00)

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.
В Русском театре состоялась премьера спектакля эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева. Есть мнение, что постановщик выложился не по максимуму.
Студенты художественной академии представили свои идеи по использованию бывшей фабрики по производству брикета в Тоотси. Она была закрыта в 2011 году, а фабричное здание, ставшее символом Тоотси, передано Эстонскому музею торфа, который ищет применение комплексу, передает "Актуальная камера".