"Актуальная камера" 2.05.2017 (18:00)

Студенты художественной академии представили свои идеи по использованию бывшей фабрики по производству брикета в Тоотси. Она была закрыта в 2011 году, а фабричное здание, ставшее символом Тоотси, передано Эстонскому музею торфа, который ищет применение комплексу, передает "Актуальная камера".