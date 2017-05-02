Еврокомиссия требует от стран ЕС отменить контроль на внутренних границах

Брюссель настаивает, чтобы Германия, Австрия, Дания и Норвегия отменили проверки на границах в течение полугода. Швеция уже заявила о готовности отменить проверку документов на границе с Данией, усилив при этом прочие контрольные меры.

Об этом во вторник, 2 мая, заявил еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос, сообщило агентство Reuters.

"Настало время предпринять последние конкретные шаги для постепенного возврата к нормальному функционированию Шенгенской зоны, - сказал он. - Шенген — одно из величайших достижений европейского проекта. Мы должны сделать все для его защиты".

Требование Еврокомиссии касается Германии, Австрии, Дании и Норвегии, которая не входит в ЕС, но применяет шенгенские правила. В сентябре 2015 года этим странам было дано разрешение ввести временный контроль на границах, который, по правилам ЕС, может продолжаться не более двух лет.

Между тем Германия утверждает, что контроль необходимо сохранить несмотря на сокращение потока мигрантов для борьбы с угрозой исламского экстремизма в Европе.

Ранее во вторник правительство Швеции заявило о том, что проверка документов у пассажиров прибывающих из Дании рейсов будет прекращена с одновременным усилением других мер безопасности.

"Нам нужен контроль на шведских границах для поддержания безопасности. Мы должны компенсировать отказ от установления личности постоянным усиленным пограничным контролем", - говорится в сообщении.

Среди дополнительных мер контроля планируется использовать, в частности, камеры видеонаблюдения и рентгеновские аппараты на границе.