"Эстонию будет представлять посол в Москве Арти Хилпус. Посол будет вместе с другими представителями дипломатического корпуса следить за военным парадом на Красной площади", – сообщил во вторник BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.

9 мая Россия отмечает победу над нацистской Германией во Второй мировой войне.

В этот раз на параде 9 мая впepвыe пpoдeмoнcтpиpyют нoвyю apктичecкyю бoeвyю тexникy – cдeлaнныe cпeциaльнo для paйoнoв Kpaйнeгo Ceвepa зeнитный paкeтный кoмплeкc ближнeгo paдиyca дeйcтвия "Top-M2ДT" и зeнитный paкeтнo-пyшeчный кoмплeкc "Пaнциpь-CA". Apктичecкaя тexникa нa шaccи вeздexoдa ДT-30 бyдeт пpeдcтaвлeнa в cвeтлo-cepoй ceвepнoй pacкpacкe. На параде будут показаны гаубицы "Мста-С" и "Koaлиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", бронемашины БТР82-A, "Tигр" и "Тайфун", ракетная система С-400 и ракетный комплекс "Ярс", универсальные боевые платформы "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", a также танки T-72Б3. Как сообщило Минобороны РФ, торжественным маршем по Красной площади пройдут свыше 10 400 человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.