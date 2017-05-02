В Латвии и Литве закроют супермаркеты Prisma

Финское предприятие розничной продажи SOK закрывает супермаркеты Prisma в Латвии и Литве. В Эстонии сеть магазинов останется.

По сообщению SOK, рыночная доля магазинов Prisma в Латвии и Литве не выросла достаточно для того, чтобы быть прибыльной, передает ERR Uudised.

У предприятия три магазина Prisma в Латвии и четыре – в Литве. В мае начнется распродажа и в июне магазины закроют.

На магазины Prisma в Эстонии и Санкт-Петербурге это решение не повлияет.