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СМИ: зять Трампа скрыл деловые связи с Соросом и Goldman Sachs ({{commentsTotal}})

Президент США Дональд Трамп (справа) и его зять Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп (справа) и его зять Джаред Кушнер. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер является деловым партнером миллиардера Джорджа Сороса, сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля и инвестиционного банка Goldman Sachs.

Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Wall Street Journal, передает ТАСС.

По его сведениям, Кушнер утаил эту информацию, так как сам факт чреват конфликтом его личных и должностных интересов.

Издание установило, что зять главы государства владеет долей в стартапе Cadre, который специализируется на подборе партнеров в реализации крупных проектов в области недвижимости. Юрисконсульт Кушнера Джейми Горелик пояснил изданию, что данная доля принадлежит компании его клиента BFPS Ventures. Старший помощник президента в отчете, направленном федеральной Комиссии по биржам и ценным бумагам, указал в числе своих активов BFPS Ventures, но не Cadre.

По данным WSJ, Кушнер также скрыл то, что он взял у более 20 различных кредиторов займы на общую сумму миллиард долларов. Кроме того, зять президента выступает гарантом возврата долгов более чем на 300 млн долларов, пишет газета.

Ранее это издание сообщало о том, что семейное предприятие Kushner Companies заимствовало не менее 50 млн долларов у одной из богатейших семей Израиля, занимающейся сделками на рынке бриллиантов. Речь идет о миллиардере Бени Штейнмеце, который находится под следствием по подозрению в даче крупных взяток членам правительства Гвинеи.

В конце марта китайская страховая компания Anbang Insurance Group прекратила дальнейшие переговоры о приобретении у фирмы Джареда Кушнера части небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке. Как информировало агентство Associated Press, потенциальная сделка вызвала критику со стороны членов Конгресса и ряда экспертов, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на ответную услугу в области политики. Газета The New York Times утверждает, что данная компания тесно связана с рядом членов Коммунистической партии Китая.

Как сообщалось ранее, дочь президента США Иванка Трамп с мужем снимают трехэтажный особняк в столице страны у компании Tracy DC Real Estate. Фирма, как сообщила ранее WSJ, принадлежит чилийскому миллиардеру Андронику Луксичу, который судится с американскими властями и рассчитывает добиться от администрации Трампа права разрабатывать медно-никелевое сульфидное месторождение в штате Миннесота.

Редактор: Андрей Крашевский



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